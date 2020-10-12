За 9 місяців "Укроборонпром" виготовив продукції на 21 мільярд

За підсумками 9 місяців 2020 року підприємства "Укроборонпрому" виготовили озброєння та військової техніки, а також надали послуг з їх ремонту та обслуговування, на 21,8 мільярдів гривень.

Про це повідомляє прес-служба держконцерну.

Зазначається, що це на 1,1 мільярд гривень більше, ніж за аналогічний період 2019 року (20,7 млрд грн відповідно).

"Таким чином, обсяг виробництва озброєння та військової техніки підприємствами Концерну за три квартали поточного року склав 105% у порівнянні з 2019 роком.

Обсяг виготовленої продукції (послуг) підприємств бронетанкової галузі збільшився майже вдвічі у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року і склав 4,6 млрд грн (2,7 млрд грн у 2019 році відповідно). Збільшення обсягів виготовленої продукції та наданих послуг спостерігається і на підприємствах радіолокації, радіозв’язку і спеціального приладобудування, а також суднобудівних та судоремонтних підприємствах.

Так, за підсумками трьох кварталів 2020 року, ці підприємства Концерну виготовили продукції та надали послуг на 1,9 млрд грн (1,8 млрд грн у 2019 році) та 2,5 млрд грн відповідно (2,1 млрд грн у 2019 році)", - йдеться у повідомленні.

При цьому, обсяг виготовлення ОВТ та ремонтів авіа- та суднобудівних підприємств концерну, високоточної зброї та боєприпасів у 2020 році, попри карантинні обмеження та пізню контрактацію, залишаються на рівні аналогічного періоду минулого року.

Повідомляється, що за 9 місяців поточного року підприємства виконали 101% плану поточного року з виготовлення та ремонтів озброєння та військової техніки.

У концерні додали, що державне оборонне замовлення підприємства також виконують в повному обсязі: за підсумками трьох кварталів поточного року виконано 100% плану з ремонту ОВТ та 98% плану з модернізації або виготовлення нового ОВТ.

Економічна правда