Польська нафтогазова компанія підписала угоду на видобуток газу в Україні

Польська нафтогазова компанія (PGNiG) підписала інвестиційну угоду з Групою компаній "Енергетичні ресурси України" (Група ЕРУ) про спільний проект розвідки та видобутку природного газу в Україні.

Про це повідомляє пресслужба компаніїї.

Угода встановлює загальні рамки співпраці та визначає графік подальшої роботи на ділянці, розташованої поблизу польського кордону в Україні. Значний виробничий потенціал проекту підтверджується результатами геологічних досліджень, проведених PGNiG, які показують схожість геологічних структур ділянки з Перемишлем, найбільшим родовищем природного газу в Польщі.

Важливим елементом будь-якого інвестиційного проекту, що здійснюється в Україні, є страхування від політичних ризиків. З метою забезпечення фінансового захисту спільного проекту PGNiG та Групою ЕРУ розпочато переговори з US International Development Finance Corporation та Poland’s Export Credit Insurance Corporation (KUKE).

"Ця ліцензія - наша перша перспектива розвідки в Україні, ділянка розташована в дуже перспективній геологічній зоні, що охоплює також Перемишльське родовище. В нас є всі необхідні ресурси, технології та обладнання, а наші співробітники мають знання, накопичені за 60 років розвідки та видобутку в Жешувському регіоні", - вважає голова Правління PGNiG Єжи Квєцінській.