Кабмін вирішив передати будівлю "Укрзалізниці" Мінстратегпрому, але профспілка - проти

Будівлю "Головного інформаційно-обчислювального центру" (ГІОЦ) "Укрзалізниці", передають до сфери управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, профспілка УЗ виступила проти.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Розпорядження про передачу закріплено постановою Кабміну від 30 вересня 2020 року.

"ГІОЦ - це "мозок" залізної дороги (основні сервери і "залізо"), завдяки якому здійснюється управління рухом. Якщо відключити сервери, то зупиниться система продажу квитків пасажирам, а також ніхто не зможе сісти в поїзд, тому відсканувати квиток стане неможливо.

Зупинка системи управління перевезеннями більш ніж на шість годин призведе до повної зупинки поїздів на стиках, перехідних пунктах і припортових станціях, що призведе до збитків бізнесу грузопроізводітелей. А "Укрзалізниця" за добу втратить 150 млн грн", - йдеться в повідомленні голови первинної профспілкової організації ГІОЦ Вадима Москвіна.

За його словами, залізничники досі не отримали офіційної позиції свого керівництва з цього питання, і не знають, куди саме їх повинні переселити і переселять взагалі.

Представники профспілок ГІОЦ в понеділок проведуть мирну ходу до Кабінету міністрів.У розпорядженні Кабміну повідомляється, що "Укрзалізниця" повинна звільнити приміщення в 30-денний термін.