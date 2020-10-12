Ціни на автогаз продовжують рости

Роздрібні оператори, що працюють в економ-сегменті, в період з 9 по 12 жовтня підвищили вартість автогазу на 10-40 коп./л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу "Консалтингової групи А-95", передає enkorr.

Мережа АЗК "БРСМ-Нафта" підняла ціни на 9 коп./л, до 12,35 грн/л.

Такі мережі як Chipo і Mango підвищили ціни на 12 коп./л, до 11,96 і 11,81 грн/л відповідно.

UPG підвищила ціни на 10 коп./л, до 12,15 грн/л.

На станціях Motto автогаз подорожчав також на 10 коп./л, до 11,91 грн/л.

Консолідована мережу "Привату", що володіє найбільшою кількістю газових модулів, підвищила ціни на 40 коп./л, до 11,35 грн/л на станціях в Закарпатській області.

KLO, "Укргазвидобування" і "Олас" за вихідні підняли ціни на 10-40 коп./л.

Середня вартість ЗВГ по Україні 12 жовтня склала 12,22 грн/л (+4 коп. /л).