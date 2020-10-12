"Укрпошта" в топ-30 пошт світу: вище Ізраїлю і Данії, але нижче Молдови та РФ

"Укрпошта" вперше увійшла в рейтинг топ-30 почт світу (з 170-ти) - Postal Development Index 2019. Три перших місця в рейтингу займає Швейцарія, Австрія і Німеччина.

Про це повідомляє голова держкомпанії Ігор Смілянський.

"..Ми тільки починаємо розбудову інфраструктури, проте навіть поточні результати дають нам можливість наблизитися до групи лідерів...Нам не вистачило трохи, щоб увійти до списку Global Postal Champions (потрібно 60 балів, а у нас 58.64).

Але я впевнений, що після побудови нових сортувальних центровий прийняття закону 2788-д про банк ми займемо своє місце серед лідерів", - пише Смілянський.

Поруч з Україною розташувалися Литва і Угорщина (31 і 32-е місце), а також Сербія і Фінляндія (29 і 28-е).

Країни з якими межує Україна розташувалися в такому порядку: Польща (13-е місце), РФ (19-е), Білорусь (20-е), Словаччина (21-е) Молдова (26-е), Румунія (44-е ).

Також глава "Укрпошти" привів 4 компонента за якими складали рейтинг:

1) Reliability (Надійність) - якість доставки

2) Reach - (Доступність) - кількість прямих міжнародних зв'язків."Ми тут непогано виглядаємо, хоча з урахуванням скорочення прямих рейсів буде не просто утримувати позиції", - зазначив Смілянський.

3) Relevance (Релевантность) - продуктова лінійка, кількість і доступність поштових відділень

4) Resilience (Стійкість до зовнішніх і внутрішніх шоків) - диверсифікація виручки, розвиток фінансових і банківських послуг тощо.

Економічна правда