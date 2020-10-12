Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара
Понеділок, 12 жовтня 2020, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 12 жовтня на рівні 28,21 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,28 грн (на 9 жовтня - також 33,28 гривні).
Нагадуємо:
9 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,22 - 28,25 гривні.
9 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,23 - 28,25 гривні.
Економічна правда
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