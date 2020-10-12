Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 12 жовтня на рівні 28,21 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,28 грн (на 9 жовтня - також 33,28 гривні).

Нагадуємо:

9 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,22 - 28,25 гривні.

9 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,23 - 28,25 гривні.