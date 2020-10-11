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У Prozorro з'явилася можливість повідомляти про порушення напряму в Держаудитслужбу

Неділя, 11 жовтня 2020, 17:15
 

У Prozorro з'явилася технічна можливість повідомляти та розтрати в тендерах напряму в Держаудитслужбу.

Про це передає сайт торгового майданчика.

"На сторінці кожного тендера тепер є кнопка "Знайшли порушення? Зверніться до Держаудитслужби". 

Натиснувши на неї, скаржник зможе вказати дані, обрати з переліку порушень у публічних закупівлях саме те, з яким він/вона зіштовхнулися, та детально його описати", - поінформували в Prozorro.

Після того, як на звернення буде накладений цифровий підпис, повідомлення потрапить в кабінет Державної аудиторської служби на Prozorro. 

Якщо наведених фактів буде достатньо, Держаудиторська служба зможе перевірити закупівлю та зобов`язати виправити порушення до моменту розтрати. 

А якщо йдеться про вже витрачені бюджетні кошти — накласти на порушників штраф або передати справу до суду.

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Prozorro

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