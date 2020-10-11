У Prozorro з'явилася можливість повідомляти про порушення напряму в Держаудитслужбу
У Prozorro з'явилася технічна можливість повідомляти та розтрати в тендерах напряму в Держаудитслужбу.
Про це передає сайт торгового майданчика.
"На сторінці кожного тендера тепер є кнопка "Знайшли порушення? Зверніться до Держаудитслужби".
Натиснувши на неї, скаржник зможе вказати дані, обрати з переліку порушень у публічних закупівлях саме те, з яким він/вона зіштовхнулися, та детально його описати", - поінформували в Prozorro.
Після того, як на звернення буде накладений цифровий підпис, повідомлення потрапить в кабінет Державної аудиторської служби на Prozorro.
Якщо наведених фактів буде достатньо, Держаудиторська служба зможе перевірити закупівлю та зобов`язати виправити порушення до моменту розтрати.
А якщо йдеться про вже витрачені бюджетні кошти — накласти на порушників штраф або передати справу до суду.
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