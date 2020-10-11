Українську IT-компанію купили американці

Українська IT-компанія Archer Software оголосила про угоду з американською компанією Cprime.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Сума угоди не розголошується, але як пише видання Ain, "за оцінками експертів, 100% компанії могли оцінити в 5-8 млн дол".

Cprime - це американська компанія, яка c 2014 року входить в групу, яка займається IT-розробкою, мережевими технологіями та IT-консультаціями, а сукупний штат її компаній - 37 200 співробітників, при обороті в 2,6 млрд євро.