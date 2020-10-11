На українську кукурудзу зросли експортні ціни

Експортні ціни на українську кукурудзу зросли разом із зміцненням біржових індексів.

Про це повідомляє Refinitiv Agriculture на своєму Telegram-каналі.

За минулий тиждень ціни на базисі FOB Одеса додали більше 10 дол за тонну, на базисі СРТ - понад 15 дол за тонну.

"Скорочення прогнозів врожаю кукурудзи як в Україні, так і в інших експортних регіонах змушує фермерів стримувати продажі.

Крім того, дощі, які пройшли в деяких регіонах країни, уповільнили темпи збирання, що також стало причиною скорочення поставок кукурудзи", - йдеться у повідомленні.