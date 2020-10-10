Стали відомі найпопулярніші автобусні маршрути

Гендиректор BlaBlaCar і Busfor в Україні Олексій Лазоренко розповів про найпопулярніші автобусні маршрути внутрішніх і міжнародних рейсів.

Про це він розповів в інтерв'ю ЦТС.

За його словами, у травні-червні 2020 го року поступово став повертатися до нормального стану ринок внутрішніх автобусних перевезень.

"У період ослаблення карантину, внутрішні автобусні перевезення досить таки швидко виросли на 50%, в той час як міжнародні впали на 70-80% у зв'язку із закриттям більшості кордонів", - зазначив він.

Топ найбільш популярних автобусних маршрутів влітку 2020 го:

Київ-Одеса

Харків-Київ

Львів-Київ

Київ-Дніпро

Топ міжнародних автобусних маршрутів влітку 2020 го: