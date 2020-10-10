Всі розділи
Укр / Рус

Стали відомі найпопулярніші автобусні маршрути

Субота, 10 жовтня 2020, 18:06
 

Гендиректор BlaBlaCar і Busfor в Україні Олексій Лазоренко розповів про найпопулярніші автобусні маршрути внутрішніх і міжнародних рейсів.

Про це він розповів в інтерв'ю ЦТС.

За його словами, у травні-червні 2020 го року поступово став повертатися до нормального стану ринок внутрішніх автобусних перевезень.

"У період ослаблення карантину, внутрішні автобусні перевезення досить таки швидко виросли на 50%, в той час як міжнародні впали на 70-80% у зв'язку із закриттям більшості кордонів", - зазначив він.

Топ найбільш популярних автобусних маршрутів влітку 2020 го:

  • Київ-Одеса
  • Харків-Київ
  • Львів-Київ
  • Київ-Дніпро

Топ міжнародних автобусних маршрутів влітку 2020 го:

  • Київ-Варшава
  • Варшава-Мінськ
  • Київ-Вроцлав
  • Київ-Краків
  • Варшава-Брест
  • Познань-Київ
  • Київ-Катовіце

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!