Стали відомі найпопулярніші автобусні маршрути
Субота, 10 жовтня 2020, 18:06
Гендиректор BlaBlaCar і Busfor в Україні Олексій Лазоренко розповів про найпопулярніші автобусні маршрути внутрішніх і міжнародних рейсів.
Про це він розповів в інтерв'ю ЦТС.
За його словами, у травні-червні 2020 го року поступово став повертатися до нормального стану ринок внутрішніх автобусних перевезень.
"У період ослаблення карантину, внутрішні автобусні перевезення досить таки швидко виросли на 50%, в той час як міжнародні впали на 70-80% у зв'язку із закриттям більшості кордонів", - зазначив він.
Топ найбільш популярних автобусних маршрутів влітку 2020 го:
- Київ-Одеса
- Харків-Київ
- Львів-Київ
- Київ-Дніпро
Топ міжнародних автобусних маршрутів влітку 2020 го:
- Київ-Варшава
- Варшава-Мінськ
- Київ-Вроцлав
- Київ-Краків
- Варшава-Брест
- Познань-Київ
- Київ-Катовіце
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