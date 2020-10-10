Кращі українські вина: дегустація на Закарпатті 20-22 жовтня
Корпорація "Укрвинпром" під час професійної дегустації визначить кращі зразки виноробної продукції України.
20-22 жовтня 2020 року на базі ШАТО ЧИЗАЙ у місті Берегове Центральна галузева дегустаційна комісія корпорації "Укрвинпром" проведе всеукраїнську дегустацію "закритим способом" з визначення кращої виноробної продукції України.
Зразки для дегустації будуть закуплені виключно у торгівельних мережах. Таким чином фахівці зможуть оцінити саме ту виноробну продукцію, яку купують українці.
Кращі зразки отримають нагороди під час Шостого національного виноробного форуму, який відбудеться у листопаді цього року.
Заходи пройдуть за підтримки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Торгово-промислової палати та "Української правди".
Результати дегустації будуть оголошені під час підсумкової прес-конфренції 22 жовтня 2020 року
Нагородження кращих зразків вітчизняної виноробної продукції відбудеться на 6-му Національному виноробному Форумі.
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