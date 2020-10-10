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Кращі українські вина: дегустація на Закарпатті 20-22 жовтня

Субота, 10 жовтня 2020, 16:30
 

Корпорація "Укрвинпром" під час професійної дегустації визначить кращі зразки виноробної продукції України.

20-22 жовтня 2020 року на базі ШАТО ЧИЗАЙ у місті Берегове Центральна галузева дегустаційна комісія корпорації "Укрвинпром" проведе всеукраїнську дегустацію "закритим способом" з визначення кращої виноробної продукції України. 

Зразки для дегустації будуть закуплені виключно у торгівельних мережах. Таким чином фахівці зможуть оцінити саме ту виноробну продукцію, яку купують українці. 

Кращі зразки отримають нагороди під час Шостого національного виноробного форуму, який відбудеться у листопаді цього року. 

Заходи пройдуть за підтримки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Торгово-промислової палати та "Української правди". 

Результати дегустації будуть оголошені під час підсумкової прес-конфренції 22 жовтня 2020 року 

Нагородження кращих зразків вітчизняної виноробної продукції відбудеться на 6-му Національному виноробному Форумі. 

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Економічна правда
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