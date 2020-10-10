Google хоче додати в YouТube функцію інтернет-магазину - ЗМІ

Корпорація Google хоче додати в YouТube функцію інтернет-магазину.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела в компанії.

Повідомляється, що скоро кожен товар, який користувачі бачать у відеороликах на YouTube, можна буде купити онлайн прямо на самому відео-сервісі.

За інформацією агенції, YouTube почав пропонувати авторам використовувати своє програмне забезпечення для маркування і відстеження продуктів, представлених в їх відеороликах.

"Після цього дані будуть пов'язані з інструментами аналітики і покупок через Google", - йдеться у матеріалі.