Google хоче додати в YouТube функцію інтернет-магазину - ЗМІ
Субота, 10 жовтня 2020, 16:00
Корпорація Google хоче додати в YouТube функцію інтернет-магазину.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела в компанії.
Повідомляється, що скоро кожен товар, який користувачі бачать у відеороликах на YouTube, можна буде купити онлайн прямо на самому відео-сервісі.
За інформацією агенції, YouTube почав пропонувати авторам використовувати своє програмне забезпечення для маркування і відстеження продуктів, представлених в їх відеороликах.
"Після цього дані будуть пов'язані з інструментами аналітики і покупок через Google", - йдеться у матеріалі.
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