L'Oreal планує закрити деякі магазини в США

Виробник косметики L'Oreal планує закрити деякі точки роздрібних продажів в США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що це робиться для реструктуризації своїх люксових операцій у зв'язку з серйозними змінами в поведінці споживачів в умовах пандемії,

Реорганізація пройде в найближчі півроку. В її рамках американський підрозділ L'Oreal Luxe, що спеціалізується на люксових косметичних засобах, має намір перенаправляти інвестиції в електронну торгівлю.

Ці заходи торкнуться до 400 співробітників підрозділу L'Oreal Luxe в США, на найбільшому для компанії ринку.

Деякі працівники зможуть перейти на інші позиції. Скільки магазинів планується закрити, не повідомляється.