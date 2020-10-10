L'Oreal планує закрити деякі магазини в США
Виробник косметики L'Oreal планує закрити деякі точки роздрібних продажів в США.
Про це повідомляє Bloomberg.
Повідомляється, що це робиться для реструктуризації своїх люксових операцій у зв'язку з серйозними змінами в поведінці споживачів в умовах пандемії,
Реорганізація пройде в найближчі півроку. В її рамках американський підрозділ L'Oreal Luxe, що спеціалізується на люксових косметичних засобах, має намір перенаправляти інвестиції в електронну торгівлю.
Ці заходи торкнуться до 400 співробітників підрозділу L'Oreal Luxe в США, на найбільшому для компанії ринку.
Деякі працівники зможуть перейти на інші позиції. Скільки магазинів планується закрити, не повідомляється.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua