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Укрзалізниця за 9 місяців перевезла на 6,5% більше залізної та марганцевої руди

Субота, 10 жовтня 2020, 11:26
 

Укрзалізниця за 9 місяців перевезла 60,3 млн тонн залізної та марганцевої руди, що на 6,5% більше, ніж у січні-вересні 2019 року. 

Про це повідомляє gmk.center.

Так, за дев’ять місяців УЗ наростила показники експортних та транзитних перевезень руди:

  • експортні – 34,5 млн тонн (+11,9% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року);
  • транзитні – 5,2 млн т (+9,4%).

Водночас імпортні перевезення в січні-вересні скоротилися на 48,1% – до 481,7 тис. тонн, а внутрішні на 0,3% до 20,2 млн тонн.

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Укрзалізниця

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