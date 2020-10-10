Укрзалізниця за 9 місяців перевезла на 6,5% більше залізної та марганцевої руди

Укрзалізниця за 9 місяців перевезла 60,3 млн тонн залізної та марганцевої руди, що на 6,5% більше, ніж у січні-вересні 2019 року.

Про це повідомляє gmk.center.

Так, за дев’ять місяців УЗ наростила показники експортних та транзитних перевезень руди:

експортні – 34,5 млн тонн (+11,9% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року);

транзитні – 5,2 млн т (+9,4%).

Водночас імпортні перевезення в січні-вересні скоротилися на 48,1% – до 481,7 тис. тонн, а внутрішні на 0,3% до 20,2 млн тонн.