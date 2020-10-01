Акції Playboy знову будуть торгуватися на ринку, компанія оцінена в 415 мільйонів доларів

Американська Playboy Enterprises Inc., видавець однойменного журналу, перестане бути приватною компанією і знову виведе свої акції на відкритий ринок.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на The Wall Street Journal.

Playboy стане публічною компанією після злиття з Mountain Crest Acquisition Corp. в рамках угоди, за підсумками якої вона оцінена в $ 415 млн, повідомляє The Wall Street Journal.

Mountain Crest є спеціалізованою компанією по цільовим злиттям та поглинаннями (special purpose acquisition company, SPAC).

SPAC називають компаніями-пустушками, оскільки вони не мають ніяких активів, крім грошової ліквідності, і не ведуть операційної діяльності.

Таким чином, вони представляють собою, по суті, великі грошові пули, що котируються на біржі. При покупці якоїсь іншої компанії та отримує місце SPAC на біржі.

Тобто для компанії, що купується такий спосіб є "чорним ходом" для виходу на відкритий ринок.Після завершення угоди Mountain Crest змінить свою назву, і її акції будуть торгуватися на біржі Nasdaq під тікером "PLBY".

Як очікується, це відбудеться протягом 60-90 днів.

Playboy став приватною компанією в 2011 році, коли засновник Х'ю Хефнер в партнерстві з Rizvi Traverse Management викупили акції у міноритаріїв. У липні 2018 року спадкоємці Хефнера, який помер у вересні 2017 року, продали частку, що залишилася в Playboy фонду прямих інвестицій Rizvi Traverse.Нинішні акціонери Playboy після операції зі SPAC залишаться власниками 66% -го пакету акцій.