Офіційний курс гривні не зупиняє падіння
Четвер, 1 жовтня 2020, 19:29
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 2 жовтня на рівні 28,33 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,32 грн (на 1 жовтня - 33,16 гривні).
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Нагадуємо:
1 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,34 - 28,35 гривні.
Економічна правда
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