Офіційний курс гривні не зупиняє падіння

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 2 жовтня на рівні 28,33 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,32 грн (на 1 жовтня - 33,16 гривні).

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Нагадуємо:

1 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,34 - 28,35 гривні.

Економічна правда