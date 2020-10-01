Тютюнові компанії хочуть змінити акциз на електроні цигарки, скільки може втратити бюджет

За нинішніх умов надходження від акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання, протягом наступних п’яти років (2021–2025 рр.) можуть становити на 47,4 млрд грн більше, ніж при застосуванні альтернативної пропозиції тютюнової промисловості.

Відповідні розрахунки надала Київська школа економіки разом з VoxUkraine та некомерційною організацією Campaign for Tobacco-Free Kids

На початку 2020 року Верховна Рада затвердила прогресивні зміни у законопроєкті №1210, документ запроваджує оподаткування тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) на рівні акцизних ставок на сигарети з 1 січня 2021 року.

Починаючи з наступного року, ТВЕНи оподатковуватимуся поштучно за специфічним акцизним податком зі ставкою 1456,33 грн за 1000 штук, що еквівалентно ставці на сигарети. Ставка збільшуватиметься щороку на 20%, аналогічно до податкової ставки на сигарети, і до 2025 року акциз становитиме 3019,85 грн за 1000 штук ТВЕН.

Натомість тютюнова індустрія пропонує альтернативний графік збільшення податків на ТВЕНи. Виробники сигарет пропонують оподатковувати ТВЕНи не як сигарети, а як інші продукти куріння, – тобто рахувати акциз на основі ваги продукції, а не за кількістю штук, і підвищувати акциз на 35% щороку з 2021 по 2025 рік.

Це означає, що до 2025 року податок на тютюнові вироби для електричного нагрівання буде еквівалентний лише 1558,77 грн за 1000 стіків, що становить майже половину податку (а саме 3019,85 грн), який передбачений Законом № 466-IX (необхідно врахувати той факт, що стік для нагрівання тютюну важить близько 0,305 грам).







