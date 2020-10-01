Зеленський заявив, що розвиватиме атомну енергетику, незважаючи на протидію багатьох країн

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна розвиватиме свою атомну енергетику, добудовуватиме АЕС в Україні, незважаючи на протидію багатьох країн.

Про це він заявив на брифінгу в Рівенській області передає Інтерфакс-Україна.

"Є стратегія розвитку атомної енергетики в Україні та добудови АЕС в Україні. Це обов'язково робитимемо. У нас все-таки десь 51-52% генерація в Україні - це "атомка". Найдешевший вид електроенергії для українців, для споживача, тому ми це розвиватимемо.

До речі, усі це вже бачать. Ми розуміємо, що якщо професіонали будують, а держава працює над безпекою АЕС, то нічого не загрожує ні природі, ні клімату. Це безпечний вид електроенергії", - сказав він на брифінгу в Рівненській області в четвер.

Зеленський зазначив, що Україна має всі можливості бути в питанні атомної енергетики однією з перших і в Європі, і у світі.

"Я розумію, що проти "атомки" працюватиме багато країн, багато країн. Щоб повністю знищити "атомку" в Україні, а ми її навпаки захищатимемо", - заявив він.