Гривня на закритті міжбанку ослабла
1 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,34 - 28,35 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,34 - 28,35 гривні;
Євро – 33,26 - 33,27 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,23 – 28,41 гривні. Євро купують по 32,90 гривні, продають по 33,32 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,30 - 28,36 гривні, євро - 33,06 - 33,19 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 1 жовтня на рівні 28,31 гривні.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,16 грн (на 30 вересня - 33,13 гривні).
1 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,28 - 28,30 гривні.
Економічна правда
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