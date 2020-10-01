СБУ викрила схему на ринку цінних паперів на понад 2,8 мільярда гривень

СБУ у співпраці з Департаментом боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом Податкової служби викрило схему видачі фіктивних кредитів пов'язаним підприємствам з ознаками фіктивності, загальний обсяг операцій - понад 2,8 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"За результатами проведених заходів та комплексу розшукових дій виявлено групу компаній юридичних осіб – професійних учасників ринку цінних паперів, які від підконтрольних інвестиційних фондів видавали фіктивні кредити пов'язаним підприємствам з ознаками фіктивності, надавали послуги реальному сектору економіки щодо виведення коштів з обігу підприємств, їх конвертації та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Загальний обсяг таких операцій за період 2019-2020 років становив понад 2,8 мільярда гривень", - підкреслили у відомстві.

Зазначається, що Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку України 29 вересня заборонила торгівлю цінними паперами двох інвестиційних фондів.

"Досудове розслідування триває, проводяться заходи на подальше відпрацювання підприємств реального сектору економіки, які скористалися послугами протиправної діяльності вказаної групи з метою відшкодування збитків, завданих державним інтересам", - додали у СБУ.

Економічна правда