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Компанія Facebook об'єднала чати Instagram і Messenger

Четвер, 1 жовтня 2020, 16:00
 

Компанія Facebook презентувала нову послугу, який дозволяє зв'язуватися користувачам Messenger та Instagram напряму - без необхідності скачувати другий додаток.

Про це повідомляється у блозі Facebook.

"Понад мільярд людей вже використовують Messenger як місце для спілкування. Ось чому ми підключаємо Messenger та Instagram, щоб додати в Instagram одні з найкращих функцій Messenger - тож ви отримаєте доступ до найкращого досвіду обміну повідомленнями, незалежно від того, який додаток ви використовуєте", - заявили у компанії.

Зокрема, у налаштуваннях можна буде обрати, в яку папку потраплятимуть нові повідомлення: в чати, в запити листувань чи в папку з забороною отримання.

Також користувачі матимуть можливість заблокувати співрозмовника і в Instagram, і в Facebook.

При цьому раніше в Instagram можна було поскаржитись на одне із повідомлень у чаті, а тепер можна повідомити адміністраторам про підозріле листування загалом.

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