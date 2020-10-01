Компанія Facebook об'єднала чати Instagram і Messenger

Компанія Facebook презентувала нову послугу, який дозволяє зв'язуватися користувачам Messenger та Instagram напряму - без необхідності скачувати другий додаток.

Про це повідомляється у блозі Facebook.

"Понад мільярд людей вже використовують Messenger як місце для спілкування. Ось чому ми підключаємо Messenger та Instagram, щоб додати в Instagram одні з найкращих функцій Messenger - тож ви отримаєте доступ до найкращого досвіду обміну повідомленнями, незалежно від того, який додаток ви використовуєте", - заявили у компанії.

Зокрема, у налаштуваннях можна буде обрати, в яку папку потраплятимуть нові повідомлення: в чати, в запити листувань чи в папку з забороною отримання.

Також користувачі матимуть можливість заблокувати співрозмовника і в Instagram, і в Facebook.

При цьому раніше в Instagram можна було поскаржитись на одне із повідомлень у чаті, а тепер можна повідомити адміністраторам про підозріле листування загалом.