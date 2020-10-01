Гетманцев пропонує у бюджеті-2021 передбачити ще 3 мільярди на військову техніку

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев вніс до проєкту закону про Державний бюджет на 2021 рік поправку із пропозицією збільшити на 3 млрд грн видатки на переобладнання військової техніки.

Як передає Укрінформ, про це політик повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" під час обговорення катастрофи літака Ан-26 на Харківщині.

"Сьогодні в нас останній день для подання правок до проєкту закону про Державний бюджет на 2021 рік.

Зважаючи на цю катастрофу і розуміючи загальний стан нашої військової техніки, за рахунок економії коштів на утримання органів державної влади я пропоную збільшити видатки на переобладнання військової техніки на 3 млрд грн наступного року.

Це один із тих кроків, який має частково вирішити цю ситуацію хоча би в наступному році", – сказав Гетманцев.

Водночас він висловив думку, що причину трагедії Ан-26, ймовірно, варто шукати "не стільки в людях і пілотах, а в стані військової техніки, який є на сьогодні". Адже, за словами парламентарія, техніка дуже стара і потребує ремонту й оновлення "з будь-яких сторін: як і з моральної, так і з технічної".





