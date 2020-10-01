"Укрзалізниця" просить Раду у бюджеті-2021 закласти 1,3 мільярда на компенсацію за перевезення студентів.

"Укрзалізниця" закликає парламент закласти у державний бюджет-2021 витрати на перевезення студентів у розмірі 322 мільйонів гривень та відшкодувати борги Міносвіти на 1 мільярд.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

В УЗ повідомляють, що державним бюджетом у 2018-2019 роках Міносвіти передбачалось лише 36 млн грн коштів на відшкодування Укрзалізниці, а послуг з пільгового перевезення було надано майже на 500 млн грн.

"Упродовж багатьох років у бюджет закладалася завідомо недостатня сума для компенсації пільгового перевезення студентів, а в деякі роки компенсація не закладалася зовсім.

Такий стан справ стосовно компенсації пільгових перевезень може призвести до зниження можливості національного оператора залізничного транспорту належно виконувати свої функції, зокрема оновлювати рухомий склад, призначати нові поїзди та розширювати географію маршрутів", - резюмують в компанії.

Нагадуємо:

Упродовж 8 місяців 2020 року "Укрзалізниця" отримала лише 21% від суми, яка підлягає компенсації за перевезення пасажирів пільгових категорій приміським залізничним транспортом.

Економічна правда