Віддалений формат роботи планують залишити 40% компаній - опитування

Віддалений формат роботи планують залишити 40% з 94 компаній-членів Американської торгової палати.

Такі дані опитування бізнес-асоціації та компанії Deloitte, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У 32% немає чіткого розуміння термінів повернення на робочі місця, ще 22% готові повернутися в офіси після оголошення урядом закінчення карантину.

"50% компаній вказали, що їх дохід скоротився через пандемію і її наслідків, однак для деяких ситуація більш оптимістична. У 20% дохід не змінився, а ще у 20% навіть зріс", - повідомив президент АСС Андрій Гундер в четвер, представляючи результати дослідження про вплив шести місяців карантину на бізнес.

Три чверті компаній не змінювали кількість співробітників за останні півроку, а 11% - пішли на скорочення штату (при цьому більше половини з них скоротили менше 10% співробітників), свідчать підсумки опитування.

Більше половини респондентів (61%) відзначили, що в їхніх компаніях рівень зарплати залишився колишнім, а 23% повідомили про збільшення оплати праці.

При цьому серед тих, хто скоротив зарплату (таких 12%), половина урізала їх менш ніж на 20%, додав Гундер.

"51% бізнесу вказав, що їх компанії не скорочували інвестиції в Україну за останні півроку. У той же час 35% респондентів повідомили про скорочення інвестиції", - зазначив він.

Як повідомила директор з питань людського капіталу Deloitte Олена Бойченко, представляючи результати опитування, 35% респондентів повідомили про тестуваннях на COVID-19 в їхніх компаніях.

Хоча найчастіше це відбувається в разі необхідності, зазначила вона.

При цьому найбільшими викликами у сфері людського капіталу більшість респондентів назвало емоційне вигорання.