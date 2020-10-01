Попит на нові легкові авто зріс на 6% – асоціація

У вересні український автопарк поповнився 7,6 тис. шт. нових легкових авто - порівняно з вереснем 2019 року попит на нові легкові авто зріс на 6%.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

Порівняно із показниками минулого місяця реєстрації нових авто зросли майже на 9%.

"Найбільш популярним брендом вересня стала Toyota (рік тому був Renault). Перший рядок рейтингу Тойота посіла з показником 1353 реалізованих автомобілів. Унаслідок, відносно минулого року цей японський бренд покращив свій вересневий результат майже на 28 відсотків.

На другому місці Renault з показником 994 авто. Попит на автомобілі цієї марки зменшився на 14 відсотків", - йдеться у повідомленні.

Замикає топ-3 Volkswagen (694 нових машин), Volkswagen майже подвоїв свої вересневі продажі минулого року.

Також у топ-5 Kia (465 авто, -25% до вересня 2019р.) та Nissan (446 реєстрацій, + 28% до вересня 2019 р.).

Повідомляється, що бестселером місяця став автомобіль Toyota RAV-4 з показником 542 реєстрації.

Загалом за три квартали цьоо року в Україні свої перші реєстраційні номери отримали трохи більше 60 тис нових легкових автомобілів - це на 2,6% менше ніж за аналогічний період минулого року.

Економічна правда