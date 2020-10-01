Всі розділи
Укр / Рус

Польський спортивний бренд виходить на ринок України

Четвер, 1 жовтня 2020, 11:25
 

Польська компанія OTCF і компанія "Епіцентр К" уклали угоду про розвиток в Україні мережі магазинів 4F.

Про це повідомляє пресслужба "Епіцентру".

Повідомляється, що бренд 4F спеціалізується на створенні високоякісного спортивного одягу та аксесуарів для заняття активними видами спорту, фітнесом в сегменті "медіум". Також 4F розвиває лінійку товарів для туризму й повсякденного використання.

Бренду належать 174 монобрендових магазини в Польщі, його продукція представлена в 500 мультибрендових магазинах в 30 країнах світу.

До недавнього часу бренд 4F на вітчизняному ринку був представлений лише окремими товарами у великих мультибрендових магазинах спортивного одягу. З серпня цього року бренд почав виходити на ринок України, відкривши в ТРЦ Retroville в Києві перший монобрендовий магазин.

Зазначається, що з 2008 року 4F одягає олімпійців і паралімпійців Польщі на всіх Олімпіадах. Також бренд 4F є партнером олімпійських комітетів ще 7 країн: Хорватії, Греції, Латвії, Литви, Північної Македонії, Сербії та Словаччини.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

рітейл спорт Епіцентр

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Novus отримав 100 мільйонів доларів кредиту від ЄБРР 28 серпня 2020, 19:35
Закупівельні союзи як конкурентна перевага 28 серпня 2020, 08:23
Баржа з кавунами-2020: Херсонські ягоди починають вантажити на Київ 14 серпня 2020, 18:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!