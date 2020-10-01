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Курс валют на 1 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Четвер, 1 жовтня 2020, 11:05
 

1 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,28 - 28,30 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,31 - 28,33 гривні;

Євро – 33,21 - 33,33 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,21 – 28,40 гривні. Євро купують по 32,89 гривні, продають по 33,31 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,26 - 28,33 гривні, євро - 32,98 - 33,11 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 1 жовтня на рівні 28,31 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,16 грн (на 30 вересня - 33,13 гривні).

Економічна правда

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