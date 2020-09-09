Європейский футбол втратить 4 мільярда євро через пандемію

Європейський футбол втратить 4 млрд євро через коронавірус, порожні стадіони та втрати від телетрансляцій.

Про це пише BBC Україна

"І 90% цих збитків, за підрахунками ФІФА, ляже на плечі клубів", - підбив перші підсумки пандемії президент італійського "Ювентуса" Андреа Аньєллі, який очолює впливову Асоціацію європейських клубів (ECA).

Через кризу найбільший у світі ринок купівлі-продажу футбольних талантів скоротиться на 20-30%, попередив Аньєллі на віртуальній зустрічі ECA у вівторок.

"Втрати гігантські, і для багатьох клубів вони можуть обернутися фінансовою кризою. Точний масштаб того, що сталося ми зможемо оцінити лише після публікації річних звітів восени", - сказав Аньєллі.

Через пандемію сезон у деяких європейських лігах завершився достроково, інші все ж дограли до кінця літа при порожніх трибунах. В результаті телеканали, які оплатили гігантські рахунки за право транслювати матчі, вимагають компенсації.

Найбагатша в світі англійська Прем'єр-ліга повернула понад 360 млн євро, німецька Бундесліга - близько 200 млн. А ще 575 млн євро еліта європейського футболу втратить на трансляції міжнародних клубних змагань, зокрема Ліги чемпіонів і Ліги Європи, фінальну частину яких догравали в один матч, без матчей у відповідь.

Остання цифра не остаточна - УЄФА зараз обговорює деталі, повідомив Аньєллі.

Гроші телеканалів забезпечують майже половину прибутків найбагатших клубів світу: на них припадає близько 45% надходжень. Трохи менше приносить комерційна діяльність, решту 15% клуби заробляють на стадіонах, підрахувала фірма Deloitte.