"Дію" можна буде використовувати замість паспорта літаючи Україною

Уряд розробив законопроєкт, яким пропонується надати українцям можливість подорожувати літаками в межах України, пред’являючи електронний паспорт або закордонний е-паспорт

Відповідне рішення з одноденним доопрацювання прийняв Кабінет міністрів 9 вересня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль

Для повітряних перевезень в межах України замість звичайного і закордонного паспортів можна буде пред’являти аналоги цих документів у електронному вигляді через додаток державних послуг "Дія".

Планується також дозволити членам екіпажу при здійсненні внутрішніх перельотів ідентифікувати себе за допомогою е-паспорта або е-паспорта для виїзду за кордон.

Економічна правда