Ryanair в 3,5 рази збільшить кількість рейсів Київ-Берлін

Ryanair анонсував збільшення в 3,5 рази частоти польотів з Києва до Берліна з 27 жовтня 2020 року через значний попит.

Про це повідомляє avianews.com

Згідно з даними системи бронювання лоу-коста, зараз він обслуговує даний маршрут два рази в тиждень по понеділках і п'ятницях.

Польоти виконуються з терміналу D аеропорту Бориспіль в берлінський аеропорт Шенефельд.

З 27 жовтня рейси на лінії стануть щоденними. При цьому Ryanair змінить термінал в столиці Німеччини - пасажири будуть вилітати з аеропорту Берлін Бранденбург, який ділить загальне льотне поле з Шенефельд.

"Щоденна частота польотів буде доступна протягом усього сезону зимової навігації", - повідомили в Ryanair.

Зараз крім Ryanair польоти з Києва до Берліна виконує Wizz Air. Угорський лоу-кост обслуговує лінію також два рази в тиждень, а з кінця жовтня планує перейти на щоденну частоту.

Раніше за маршрутом також літала МАУ, проте авіакомпанія пішла з даного напрямку в рамках оптимізації своєї мережі для роботи в умовах кризи, пов'язаного з падінням попиту на перельоти через коронавірус і різних заборон на пересування людей.