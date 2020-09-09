Всі розділи
Укр / Рус

Приватбанк продає готель та офіси в центрі Херсона за 52 мільйони

Середа, 9 вересня 2020, 13:50
 

Приватбанк виставив на продаж на електронному аукціоні OpenMarket нерухомість площею понад 5 тисяч кв.м у центрі Херсону.

Про це повідомляє "СЕТАМ".

Зазначається, що об'єкт складається із двох частин - готелю та офісних приміщень.

Аукціон запланований на 23 вересня 2020 року. Стартова ціна лоту - 52 млн грн.

Повідомляється, що у правій частині будівлі (площею 2635,2 кв.м.) у 2014 році була проведена реконструкція під якісний триповерховий готель середнього класу на 60 номерів. В наявності котельня для підігріву води та опалення в зимовий період, пральня.

Також готель може надавати послуги з організації заходів у двох конференц-залах:

  • Великий зал на 100 посадкових місць з приміщенням для кава-брейків;
  • Малий зал на 30 посадкових місць.

"На мою думку це вигідна інвестиція, яка швидко окупиться", - заявив гендиректор ДП "СЕТАМ" Олександр Мамро.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Приватбанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Верховний Суд зупинив виконання ухвали про стягнення 350 мільйонів доларів з Приватбанку 9 вересня 2020, 13:05
Мін’юст подав скаргу на суддю Вовка через 10 мільярдів для Суркісів 9 вересня 2020, 09:07
Дані НБУ: Приватбанк очолює рейтинг прибуткових банків, "Укрексімбанк" – збиткових 8 вересня 2020, 15:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!