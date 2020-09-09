Приватбанк продає готель та офіси в центрі Херсона за 52 мільйони

Приватбанк виставив на продаж на електронному аукціоні OpenMarket нерухомість площею понад 5 тисяч кв.м у центрі Херсону.

Про це повідомляє "СЕТАМ".

Зазначається, що об'єкт складається із двох частин - готелю та офісних приміщень.

Аукціон запланований на 23 вересня 2020 року. Стартова ціна лоту - 52 млн грн.

Повідомляється, що у правій частині будівлі (площею 2635,2 кв.м.) у 2014 році була проведена реконструкція під якісний триповерховий готель середнього класу на 60 номерів. В наявності котельня для підігріву води та опалення в зимовий період, пральня.