У НБУ закликали банки повертати позичальників з кредитних канікул

У Нацбанку заявили, що кредитні канікули, які рекомендували банкам надавати позичальникам, котрі постраждали від карантинних обмежень, не можуть тривати вічно.

Про це заявила начальниця управління макропруденційної політики та досліджень департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова під час круглого столу "Як карантин вплинув на сегмент споживчого кредитування", який провів "Фінансовий клуб".

"Ми затягли з періодом цих досить невизначених кредитних канікул - банки все ще не можуть працювати з позичальниками нормально через існуючі обмеження. Ми підтримуємо кредитні канікули, які сприяють виходу позичальника з кризи.

Якщо зараз багато позичальників вже зрозуміли свої статки, свої доходи, то, може, пора визначити їхню здатність або нездатність обслуговувати борг. Після чого вже кваліфікувати кредит як працюючий або непрацюючий. Другі, треті, четверті кредитні канікули для тих, хто не обслуговує кредит, - це несвоєчасно і недоречно", - підкреслила Дадашова.

За її словами, протягом осені банки повинні згорнути програми кредитних канікул.

"Кінець листопада - початок грудня - це термін, коли банки повинні завершити дію спрощених умов з кредитними канікулами. Ми розуміємо, що осінь має бути тим періодом, коли ми завершуємо проводити реструктуризації. Ми проводили зустрічі з банками, обговорювали це. І ми це комунікували через постанову, якою визначено умови реструктуризації", - додала вона.

Нагадаємо:

У березні (після запровадження карантину) НБУ ухвалив постанову,якою дав банкам лояльні регуляторні умови для реструктуризації кредитів у період з 12 березня до 30 вересня.

У липні регулятор продовжив терміни реструктуризацій для іпотеки та автокредитів до 30 листопада.

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