Мінфін передбачає дефіцит держбюджету 6% у 2021 році та 4,5% у 2022

Держбюджет-2021 ще остаточно не сформований, передбачається дефіцит держбюджету на рівні 6% у 2021 році, 4,5% у 2022 році та 3% у 2023 році.

Про це заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, передає прес-служба відомства.

"Держбюджет ще остаточно не сформований. Наразі тривають консультації. Водночас ми маємо враховувати нестабільну економічну ситуацію в країні. Так, передбачається дефіцит держбюджету на рівні 6% у 2021 році, 4,5% у 2022 році та 3% у 2023 році. В цьому році він на рівні 7,5% ВВП", - сказав він.

За його словами, прийняття рішення про збільшення мінімальної зарплати - це суттєвий додатковий ресурс, який необхідно врахувати в державному бюджеті.

"Додаткові видатки становлять близько 47 млрд гривень. Адже з 1 січня 2021 року мінімальна заробітна плата буде збільшена до 6 тис грн, а з 1 липня 2021 року - до 6,5 тис гривень.

Також при розрахунках до проєкту бюджету на 2021 рік передбачається збереження співвідношення між розмірами посадового окладу працівника І-го тарифного розряду ЄТС та мінімальною заробітною платою, що склалося у поточному році", - додав Єрмоличев.

Нагадуємо:

Рівень бюджетного дефіциту в Україні наразі становить близько 300 мільярдів гривень, але цифра помірна та абсолютно посильна для бюджету, касового розриву немає, заявив прем’єр Шмигаль.

Водночас Шмигаль запевнив, що "ніякої "діри" в бюджеті немає, є плановий дефіцит бюджету в розмірі 7,5% ВВП".

Економічна правда