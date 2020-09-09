НБУ призначив директорів трьох департаментів

Правління НБУ 8 вересня визначили переможців конкурсного відбору на посади директорів 3 департаментів - департаменту комунікацій, юридичного департаменту та департаменту стратегій і розвитку.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"Ми формуємо у Нацбанку висококваліфіковану та досвідчену команду професіоналів, які здатні втілювати масштабні проєкти та досягати амбітних планів.

Упевнений, що кожен з новопризначених очільників департаментів - фахівець своєї справи та має необхідний досвід і знання для розвитку своїх напрямів. Вітаю їх та бажаю плідної роботи на благо Національного банку України", - заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

Зазначається, що департамент комунікацій очолить Галина Калачова, яка з серпня 2020 року працювала у НБУ на посаді керівника з питань стратегічних комунікацій та виконувала обов'язки директора Департаменту комунікацій.

До сфери її компетенцій входитиме:

управління, координація та розвиток системи комунікацій Національного банку із засобами масової інформації;

управління системою інформаційних каналів центрального банку та її розвиток;

координація та реалізація просвітницьких заходів, спрямованих на підвищення фінансової культури та обізнаності громадян України.

У НБУ додали, що Галина Калачова до призначення у НБУ майже 11 років працювала у провідних ділових та фінансових ЗМІ.

Зокрема, у 2017–2020 роках - у інформаційно-аналітичній платформі VoxUkraine (керівником проєкту Budget Watchdog та редактором проєкту VoxConnector), у 2014 - 2020 роках - заступником головного редактора видання "Економічна правда".

Також у 2009 - 2014 роках вона була кореспондентом журналу "Експерт Україна" та "Экономические известия".

Директором юридичного департаменту буде призначений Владислав Бедненко.

До сфери компетенції новопризначеного директора юридичного департаменту належатиме:

організація розроблення та проведення загальної правової політики в НБУ;

юридичне забезпечення захисту прав і законних інтересів НБУ, організація та координація ведення претензійно-позовної роботи;

визначення методологічних засад щодо розроблення нормативно-правових актів та розпорядчих документів регулятора.

Зазначається, що Бедненко працює у Національному банку більше 20 років. Із листопада 2007 року був заступником директора - начальником управління, до функцій якого входить правове забезпечення банківського нагляду та ринків капіталів юридичного департаменту центробанку. Бедненко має досвід роботи у інших державних органах (зокрема у Міністерстві юстиції, органах Міністерства внутрішніх справ), а також у банківському та приватному секторі.

Директором Департаменту стратегії та розвитку стане Арсен Макарчук

До сфери його компетенції належатиме:

розвиток напрямків стратегічного аналізу та планування в Національному банку;

розроблення, оновлення та моніторинг виконання Стратегії Національного банку, супроводження інших стратегічних документів;

розвиток системи управління проєктною діяльністю, бізнес-аналізу та системи управління процесами регулятора.

Макарчук працює у Національному банку з червня 2015 року.

"Він докладно знає специфіку роботи Департаменту стратегії та розвитку, оскільки розпочав свою кар’єру у НБУ з посади керівника проектів та програм Управління стратегії та реформування банківської системи, на основі якого створено нинішній Департамент стратегії та розвитку.

Пізніше Макарчук був помічником голови Національного банку (2016–2018 роки) та керівником Офісу Правління Національного банку (2018–2020 роки). До приходу у Національний банк він п’ять років пропрацював у ПАТ "Укрсоцбанк", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда