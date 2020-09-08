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Польща про "Північний потік-2": Німеччина отримала останній сигнал тривоги

Вівторок, 8 вересня 2020, 19:15
 

За словами прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, події в Білорусі та отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального є останнім сигналом тривоги для того, щоб Німеччина зупинила будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Про це Моравецький заявив у інтерв’ю Bloomberg TV.

"Навальний - дуже сумний приклад того, як Росія поводиться зі своїми громадянами та лідерами опозиції. Це має бути не тільки суворо засуджено, повинні бути санкції", - переконаний Матеуш Моравецький.

Він висловив сподівання, що дискусія стосовно зупинки будівництва "Північного потоку-2", яка розпочалась у Німеччині, вплине на рішення Берліна щодо трубопроводу.

"Чуючи, що говорять лідери у Німеччині, наприклад Аннегрет Крамп-Карренбауер, Армін Лашет чи Фрідріх Мерц, я думаю, що люди, які приймають рішення, змінять свої рішення", - зазначив Моравецький.

На його думку, Німеччина поступово визнає, що будівництво газопроводу є політичним проєктом. 

"Останні події в Білорусі, де Путін явно погрожує вторгненням, і те, що він зробив із Навальним, мають стати останнім сигналом тривоги для Німеччини у контексті "Північного потоку-2", - вважає Матеуш Моравецький. 

Як повідомлялося, канцлерка Німеччини Ангела Меркель вже не виключає, що газопровід "Північний потік-2" може потрапити під санкції у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Алексєя Навального.  

Раніше Меркель не раз підтверджувала, що "Північний потік-2" буде завершено. Вона заявляла, що питання газопроводу і отруєння Навального не слід пов’язувати і трубопровід має бути добудований.

Європейська правда

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Північний потік Польща Німеччина

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