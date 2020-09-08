Кернес і Ярославський хочуть створити в Харкові "Українську Кремнієву долину"
Мер Харкова Геннадій Кернес ініціював створення робочої групи для реалізації проекту "Українська Кремнієва долина". Інвестором проекту виступив Олександр Ярославський.
Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради.
Повідомляється, що проект дозволить місту створити умови для більш швидкого розвитку IТ-галузі в Харкові, впроваджувати сучасні технології, запрошувати найкращих фахівців до роботи і залучати інвестиції в місцеву економіку.
До складу робочої групи увійшли представники міськради, бізнесу, освіти та громадського сектору.
Основою "Української Кремнієвої долини" стане багатоцільовий бізнес-парк Ярославського - "Екополіс ХТЗ", який планується створити на території заводу "ХТЗ".
Нагадуємо:
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що бачить Харків українською Кремнієвою долиною.
Економічна правда
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