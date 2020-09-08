В уряді хочуть знизити смертність на дорогах внаслідок ДТП на 30% до 2024 року
Мінінфраструктури продовжує роботу з удосконалення держпрограми безпеки та підвищення безпеки руху на українських дорогах, пріоритетне завдання - зниження аварійності щонайменше на 30% до 2024 року.
Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час зустрічі "Безпека має значення", передає "Урядовий портал".
"Наш головний пріоритет - це безпека на дорогах. Рівень смертності та травматизму внаслідок ДТП в Україні є неприпустимо високим. За підрахунками Світового банку, соціально-економічні втрати України від дорожньо-транспортного травматизму оцінюються в майже 70 млрд грн на рік. Це приблизно 2% ВВП.
Я впевнений, що всі ми граємо за одну команду і спільними зусиллями зможемо досягти мети. Вона проста - зниження рівня смертності внаслідок ДТП у порівнянні з 2019 роком щонайменше на 30% до 2024 року та на 50% до 2030 року", - розповів Криклій.
За його словами, це дозволить вберегти більше 1000 людських життів щороку.
Міністр додав, що чинна програма безпеки руху, фінансування якої у 2020-му становить 3,2 млрд грн, потребує якісно нового бачення та вдосконалення.
"Ми вже провели закупівлі на 87%, і це при тому, що минулого року рівень виконання програми безпеки руху ледь досягав 40%. Наразі ж ми визначили 100 % виконання програми як головне завдання для наших установ. Але разом з цим ми маємо вдосконалювати та створювати нові ефективні механізми підвищення безпеки на наших дорогах", - заявив він.
Економічна правда
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