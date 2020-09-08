ЄБА побоюється "відкату" по розширенню застосування реєстраторів розрахункових операцій

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) звернулася до голови Верховної Ради Дмитру Разумкова і керівництва профільних парламентських комітетів з проханням утриматися від підтримки законопроектів №3853-1 і №3853-2, які пропонують скасувати розширення застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву ЄБА.

"Ми сподіваємося, що застосування механізму кешбек, старт якого запланований на 1 січня 2021 року призведе не тільки до детінізації економіки, а й створить цивілізовані умови для ведення торгівлі за кращими європейськими стандартами", - вказала ЄБА в релізі у вівторок.

Як нагадали в бізнес-асоціації, зазначені законопроекти були зареєстровані у липні.

Вони пропонують скасувати норми законів №128-IX і №129-IX про поступове розширення сфери застосування РРО та їх програмних аналогів, а також відмовитися від механізму кешбек - коли покупці отримують частину вартості покупки або послуги, якщо продавець видав фіктивний фіскальний чек.

Рада прийняла ці закони у вересні минулого року, проте вступ їх в силу було кілька відстрочено у зв'язку з карантином.

"Хоча у всіх зацікавлених суб'єктів господарювання є можливість використовувати безкоштовні програмні РРО, які можна завантажити в телефон або інший пристрій", - підкреслила ЄБА.

Таким чином, добросовісні підприємці можуть спокійно виконати законодавчі вимоги щодо обов'язкового використання РРО без додаткових витрат на покупку і обслуговування, підсумовує асоціація.

"Також законопроєкти №128-IX і №129-IX пропонують скасувати вимогу обов'язкового застосування касових апаратів при торгівлі побутовою технікою та електронікою", - відзначили в асоціації.

Комітет побутової електротехніки асоціації категорично проти такої пропозиції, заявила менеджер комітету Вікторія Куликова, посилаючись на дослідження GfK, за даними якого 23% цього ринку знаходилося "в тіні" в 2019 році.

"Техніка нелегально не тільки ввозиться і реалізується на території України без сплати належних податків і митних зборів, а й часто не відповідає законодавчим вимоги безпеки і якості, може не підлягати гарантійному обслуговуванню і становити небезпеку для громадян", - пояснила Куликова.

Обов'язкове використання РРО експерти асоціації називають одним з механізмів вирішення проблеми.У той же час компанії асоціації звертають увагу на необхідність деяких доопрацювань для повноцінної роботи ПРРО у інтернет-торгівлі.