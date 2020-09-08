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Підвищення зарплат вчителів у 2021 році коштуватиме державі 50 мільярдів 

Вівторок, 8 вересня 2020, 14:29
 

Постанова уряду, яка передбачає поступове (до 2023 року) підвищення окладів освітян до рівня 4 прожиткових мінімумів передбачає виділення у 2021 році 50 мільярдів гривень з бюджету.

Про це повідомляє пресслужба МОН.

З державного бюджету було заплановано виділити близько 39 мільярдів, з місцевих - близько 11 млрд.

У зв’язку з відсутністю коштів на її реалізацію у державному та місцевих бюджетах зазначена постанова прийнята 10 липня 2019-го року, була зупинена до 31 грудня 2020 року.

У МОН наголошують, що це питання потребує негайного вирішення, оскільки при формуванні бюджету галузі розмір оплати праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників має дуже важливе значення.

Повідомляється, що позицію відомства щодо якнайшвидшого введення в дію постанови Кабміну підтримали  і члени профільного Комітету Ради, запропонувавши зі свого боку звернутись до уряду з пропозицією передбачити у Державному бюджеті на 2021 рік ці кошти.

Економічна правда

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