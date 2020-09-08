Держгеонадра виставила на аукціони 36 бурштинових ділянок

Державна служба геології та надр доповнила перелік ділянок у Інвестиційному атласі новими 36 об’єктами із покладами бурштину.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Об’єкт підготували спільно із облдержадміністраціями: 15 ділянок розташовані на Рівненщині, ще 18 та 3 — у Житомирській та Волинській областях відповідно. Надрокористувачам пропонують "наскрізний" спецдозвіл нагеологорозвідку з подальшим видобуванням строком на п’ять років.

Стартова ціна лоту на ProZorro.Продажі — 34 тис. грн за 1 га.

"Гравці ринку можуть за власним бажанням ініціювати на аукціон будь-яку ділянку, та взяти участь у відкритому аукціоні. Переможцем буде визначено компанію, яка запропонує найвищу ціну за лот", — нагадав голова Держгеонадр Роман Опімах.

Він також зазначив, що це лише частина "бурштинових пропозицій": ще дві площі із покладами сонячного каміння знаходяться на погодженні у Міндовкілля, а на черзі — підготовка нових бурштинових ділянок для виставлення на аукціони.