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Україна і Румунія домовилися створити робочу групу щодо співпраці в енергетиці

Вівторок, 8 вересня 2020, 12:25
 

Україна та Румунія домовилися створити робочу групу для розвитку співпраці в енергетичній сфері.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з румунським колегою Богданом Ауреску під час візиту до Бухареста. 

"Ми детально обговорили амбітні потенційні проекти у сфері енергетики, насамперед які стосуються електроенергії, газу та водню. Ми вирішили створити робочу групу з питань енергетики і з нетерпінням очікуємо, коли наші колеги з міністерств енергетики України та Румунії та причетні бізнес-компанії розпочнуть детальну предметну розмову", - зазначив Дмитро Кулеба. 

Також обговорювали перспективи запуску поромної переправи "Ісакча-Орлівка" на максимальну потужність.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба перебуває з робочим візитом у Румунії. 

У рамках візиту заплановані зустрічі з міністром закордонних справ Румунії Богданом Ауреску, прем’єр-міністром Румунії Людовіком Орбаном, керівництвом комісій румунського парламенту, представниками української громади в Румунії.

Європейська правда

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Україна Румунія енергетика

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