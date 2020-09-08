АМКУ не пустив компанію на півмільярдний тендер "Укравтодору", бо та мала лише 99% досвіду

Антимонопольний комітет не задовольнив скаргу ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком" на умови тендеру, згідно з якими компанія має підтвердити досвід виконання 100% аналогічних робіт, "Альтком" мав лише 99% досвіду.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на повідомлення у системі "Прозоро".

Йдеться про поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Р-21 Долина – Хуст очікуваною вартістю 476,87 мільйонів гривень.

"Альтком" подавав скаргу на вимоги Служби автомобільних доріг у Закарпатській області.

Фірма оскаржувала так звану "досвідну заточку". Її суть полягає у вимозі документально підтвердити аналогічний досвід виконання робіт в обсязі 100% по основним видам робіт за останні три роки у контрактах, які виконані щонайменше на 85%, на дорогах державного значення відповідної категорії.

Як пишуть Наші Гроші, цю умову на великих підрядах можуть виконати лише декілька компаній, причому майже всі вони входять до Національної асоціації дорожників України. Але на цей тендер по обсягам не пройшла компанія, яка теж входить до цієї асоціації, однак менше за інших виграє підряди Укравтодору в останні роки.

У скарзі "Альтком" зазначив, що умови тендерної документації в частині підтвердження обсягів робіт для нього є дискримінаційними. Зокрема, замовником вимагається підтвердити досвід виконання регенерації конструктивних шарів існуючого дорожнього одягу методом "холодний ресайклінг" у кількості 153 568 м2.

Натомість "Альтком" у скарзі повідомив, що має відповідний досвід лише на 153 033 м2, що складає 99% від бажаного замовником. Тож така вимога є дискримінаційною, та порушує права компанії. Крім того, підприємство зазначило, що такий критерій документації порушує принцип закону "Про публічні закупівлі" щодо рівного ставлення до учасників.

Попри це, тендерна колегія АМКУ не задовольнила скаргу, і відхилила прохання компанії.

ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком" входить до промислової групи "Альтком", яка за часів Януковича була фаворитом серед дорожніх підрядників. Кінцевим власником ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком" є Олександр Тісленко.



