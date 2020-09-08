Криклій: Будівництво нового аеропорту на Закарпатті передбачає залучення 4 мільярдів інвестицій

Будівництво нового аеропорту на Закарпатті передбачає залучення інвестицій до 4 млрд грн, при цьому злітно-посадкова смуга буде побудована на кошти держави, а термінал на кошти приватного інвестора.

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Кабінетом Міністрів було прийнято рішення, яке я, зрозуміло, підтримував, виділити у поточному році 30 мільйонів гривень для виконання передпроектних та проектних робіт для будівництва сучасного аеропорту на Закарпатті, який є вкрай важливим та очікуваним проєктом для всієї інфраструктури в регіоні.

На жаль, на сьогодні єдиний діючий аеропорт у регіоні – це в Ужгороді, функціональні можливості летовища якого обмежені у зв’язку зі складністю злету/посадки через територію Словаччини та неможливістю обслуговування літаків класу B737/A320", - написав міністр.

За його словами, будівництво нового аеропорту на Закарпатті, зокрема, передбачає:

довжину злітно-посадкової смуги не менше 2500 метрів;

можливість приймати літаки класу А320/В737;

пасажиропотік 200 – 300 тис. на рік із можливим збільшенням до 500 – 600 тис.

Це дає можливість відкрити сполучення до:

Києва, Дніпра, Харкова, Одеси;

Польщі, Угорщини, Чехії, Італії, Іспаніі;̈

Чартери: Туреччина/Єгипет.

Економічна правда