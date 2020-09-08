Сім'ї Палиці належить 10% у нафтовому бізнесі групи "Приват"
Нардеп та соратник олігарха Ігоря Коломойського Ігор Палиця підтвердив, що його сім'я має 10% акцій у всьому нафтовому напрямку групи "Приват".
Про це він сказав в інтерв'ю УП.
"В мене була домовленість, що в мене не буде ні 25% в "Нафтохіміку Прикарпаття", ні 10% акцій "Укрнафти", а буде 10% у всій нафтовій групі", - розповів Палиця.
На уточнююче питання, чи має він 10% акцій у всьому нафтовому напрямку групи "Приват", нардеп відповів:
"Не я, а моя сім’я. Я розлучився з дружиною в 2002 році, і в мене було в принципі таке відношення, що все має належати сім’ї".
За його словами, основні активи нафтового напрямку "Привату" - Кременчуцький НПЗ, "Нафтохімік Прикарпаття", Дрогобицький нафтопереробний завод, акції "Укрнафти", автозаправні станції, нафтобази.
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