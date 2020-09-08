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Заступник гендиректора "Укрпошти" переходить на роботу в УЗ

Вівторок, 8 вересня 2020, 09:00
 

Перший заступник гендиректора "Укрпошти" Олександр Перцовський з початку жовтня переходить на роботу в "Укрзалізницю".

Про це у Facebook повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, не назвавши майбутньої посади Перцовського.

"Відразу про головне. Мій перший заступник – Олександр Перцовський – переходить із початку жовтня на роботу в Укрзалізницю. Я дуже радий, що після того, як я очолив компанію, він погодився увійти в команду в ролі людини, яка відповідала за всю операційну і міжнародну частину Укрпошти. Багато наших нагород – це заслуга Олександра і його команди", - написав Смілянський.

За його словами, Перцовський заклав основу декількох проєктів, які визначать майбутнє компанії.

Перцовський працював в "Укрпошті" з жовтня 2016 року, раніше він працював керівником з розвитку бізнесу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні компанії DHL.

Економічна правда

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