50% площ призначених під озимі врожаю 2021 року охоплено посухою

Згідно фактично визначених запасів вологи в грунті, до кінця серпня посухою в Україні було охоплено близько 50% площ, призначених під озимі врожаю 2021 року.

Про це повідомляє,"АПК-Інформ", пише agronews.ua.

"В серпні в більшості областей південно-східної частини країни і місцями в центральних областях тривала повітряно-ґрунтова посуха. Тривалість періоду без ефективних дощів за 2 місяці (липень-серпень) досягла 45-55 днів. Це призвело до погіршення стану і передчасного завершення вегетації пізніх культур, зокрема кукурудзи та соняшнику", – констатують в Укргідрометцентрі.

Як уточнюється, сумарна кількість опадів за липень-серпень в більшості зазначених регіонів склала лише 40-50% норми для цього періоду, в окремих районах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Київської, Вінницької областей вона виявилася історично мінімальною – 15-22 % норми.

При цьому, температура повітря на 2-3°С перевищувала норму. У той же час відзначається, що опади, що випали в третій декаді серпня в західних, північних і північно-східних областях України, припинили тривалий бездощовий період.

Завдяки цьому пом’якшилися умови завершення вегетації пізніх сільськогосподарських культур, верхні шари ґрунту поповнилися вологою, що створило задовільні умови для підготовки ґрунту до сівби озимих зернових культур врожаю 2021 року і сприяли утворенню сходів і розвитку озимого ріпаку, посіяного в другій половині серпня, або початку сівби цієї культури.