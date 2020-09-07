Офіційний курс гривні дещо зміцнився до євро

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 8 вересня на рівні 27,75 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,80 грн (на 4 вересня - 32,85 гривні).

Нагадуємо:

7 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку станом на 16:59 встановились на рівні 27,76 - 27,78 гривні.

7 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,73 - 27,76 гривні.

Економічна правда