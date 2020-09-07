Офіційний курс гривні дещо зміцнився до євро
Понеділок, 7 вересня 2020, 18:31
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 8 вересня на рівні 27,75 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,80 грн (на 4 вересня - 32,85 гривні).
Нагадуємо:
7 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку станом на 16:59 встановились на рівні 27,76 - 27,78 гривні.
7 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,73 - 27,76 гривні.
Економічна правда
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