Законопроєкти проти забудовників-шахраїв мають зробити за два місяці - заступник Авакова

Міжвідомча робоча група має за два місяці створити законопроєкти щодо протидії забудовникам-шахраям.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Робоча група за два місяці повинна напрацювати проекти законодавчих актів, нормативних документів, які унеможливлять в майбутньому шахрайство.

..Унормувати та додати дорожню карту до тих проблемних об’єктів, які є. За нашими оцінками в Україні більше 100 тисяч постраждалих від шахрайств з грошами інвесторів", - підкреслив Геращенко.

За словами заступника міністра, нова законодавча база має вирішити відразу дві проблеми – гарантування захисту інвесторам вкладених у будівництво коштів та добудову закинутих об’єктів.

Міжвідомча робоча група, була створена постановою Кабміну від 12 серпня 2020 року. Співголовами Міжвідомчої робочої групи є перший заступник міністра розвитку громад та територій Василь Лозинський та сам Геращенко.



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Економічна правда