Гривня на закритті міжбанку ослабла

7 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку станом на 16:59 встановились на рівні 27,76 - 27,78 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,76 - 27,78 гривні;

Євро – 32,82 - 32,83 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,61 – 27,82 гривні. Євро купують по 32,41 гривні, продають по 32,88 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,63 - 27,73 гривні, євро - 32,62 - 32,69 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 7 вересня на рівні 27,73 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,85 грн (на 4 вересня - 32,73 гривні).

7 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,73 - 27,76 гривні.

Економічна правда