З 2021 року в Україні почнуть системно будувати дороги з промислових відходів

Згідно державної програми будівництва доріг на 2021-2025 роки, частка автострад із цементобетонним покриттям збільшиться до 30%, зокрема, завдяки використанню промислових відходів у складі бетонної суміші.

Відповідний документ був опублікований 5 серпня на сайті Укравтодору передає Європейська бізнес асоціація (ЄБА).

"В Україні на відвалах промислових підприємств накопичилось більше 160 млн тонн шлаків металургійних комбінатів та близько 250 млн тонн золошлакових матеріалів ТЕЦ. Щороку ці показники збільшуються на 10-11 млн тонн та 6-7 млн тонн відповідно. Відтак, запропонована Концепція є актуальною та прогресивною для економічного розвитку країни", - розповідаєКоординатор Комітету промислової екології та сталого розвитку ЄБА Ольга Бойко.

Бізнес-спільнота концептуально підтримує ініціативу Укравтодору та закликає доопрацювати текст документу та врахувати наступні три пункти: